Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

OGM personel alımı başvuru bitti mi son gün ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

Orman Genel Müdürlüğü OGM’ye KPSS (B) grubu puan önceliğine göre toplam 496 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu doğrultuda başvuru yapacak adaylar ise başvuruların son tarihini ve koşulları merak ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
OGM personel alımı başvuru bitti mi son gün ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 18:40

OGM personel alımı için geri sayım başlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı 496 alımı, farklı eğitim seviyelerinden adayların ilgisini topladı.

(B) puan sıralamasıyla yapılacak alımda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına kontenjan ayrıldı.

OGM personel alımı başvuru bitti mi son gün ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım ile 4 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Adaylar, 4 Aralık tarihine kadar -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecek.

OGM personel alımı başvuru bitti mi son gün ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

OGM PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımında geçerli olacak genel koşullar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş bulunmak,

İlgili kadro için gereken mezuniyet şartlarını karşılamak,

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,

Görevini yerine getirmeye engel sağlık problemi bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

ETİKETLER
#kpss
#tarım ve orman bakanlığı
#orman genel müdürlüğü
#sözleşmeli personel
#Ogm Personel Alımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.