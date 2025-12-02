OGM personel alımı başvuru bitti mi son gün ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

OGM personel alımı için geri sayım başlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı 496 sözleşmeli personel alımı, farklı eğitim seviyelerinden adayların ilgisini topladı.

KPSS (B) puan sıralamasıyla yapılacak alımda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına kontenjan ayrıldı.

2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım ile 4 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Adaylar, 4 Aralık tarihine kadar Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecek.

OGM PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımında geçerli olacak genel koşullar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş bulunmak,

İlgili kadro için gereken mezuniyet şartlarını karşılamak,

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,

Görevini yerine getirmeye engel sağlık problemi bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.