Manavgat Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 19 gözaltı

Manavgat Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin operasyon kapsamında mevcutta belediye çalışanları ile eski belediye personelinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin operasyon kapsamında 1 Aralık 2025 tarihli bilirkişi ön inceleme raporunda "ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçunu işledikleri tespit edilen toplamda 49 kişiye operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında halen belediye çalışanı ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.