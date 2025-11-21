Manavgat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması kamerada!

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Avni Akın Caddesi ile 8034 sokak kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Titreyengöl Caddesi istikametinden çevreyolu yönüne seyir halinde olan otomobil ile çevreyolundan gelip 8034 sokağa dönmekte olan diğer otomobilin çarpışması, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hasar görürken, yaralanan olmadı. Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde inceleme yaparak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.