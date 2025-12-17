Ankara'da ambulansı fark eden motokuryenin yaptığına bakın! Polis detayı da var

Ankara Yenimahalle'deki Bağdat Caddesi’nde yaşanan olayda bir motokurye, trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için araç sürücülerini yönlendirdi.

Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde seyreden ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerleyemediği görüldü.

POLİSE SÖYLEYİP YOLU AÇTI

Güzergah üzerinde bulunan motokurye, bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek istediğini iletti. Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motosikletiyle ambulansın önüne geçen motokurye, seyir halindeki sürücüleri uyararak yolu açmalarını sağladı.

Görüntülerde, ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, bu sayede ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu yer aldı.