TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

17 Ağustos depreminde 5 yakınını kaybeden ambulans şoföründen herkese uyarı: Uzak durun

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, yaşadığı büyük acıyı ve o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. "Mahşer günü gibiydi" diyen Uzuner, bir de uyarıda bulundu.

17 Ağustos depreminde 5 yakınını kaybeden ambulans şoföründen herkese uyarı: Uzak durun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
18:03
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
18:03

17 Ağustos 1999 tarihinde, saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren Kocaeli merkezli depremde resmi verilere göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken 48 bin 901 kişi yaralandı.

"MAHŞER GÜNÜ GİBİYDİ"

Aradan geçen 26 yılın ardından, 17 Ağustos 1999 'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden Muharrem Uzuner, yaşadığı acıyı ve o gece ambulans şoförü olarak verdiği mücadeleyi unutamıyor. Yaşadıklarını "Mahşer günü gibiydi" sözleriyle anlatan Uzuner, hem ailesinde yaşadığı büyük kaybı hem de enkaz altındaki insanlara yardım etmek için verdiği çabayı dile getirdi. O gece ambulans şoförü olarak görev yapan Uzuner, yaşanan yıkımı, çaresizliği ve acıyı bir ömür boyu hafızasından silemediğini söyledi.

17 Ağustos depreminde 5 yakınını kaybeden ambulans şoföründen herkese uyarı: Uzak durun

"ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIM"

faciasında acıların en büyüğünü yaşadığını söyleyen Muharrem Uzuner, "17 Ağustos'un anlamı benim için çok büyük. Ağabeyimi ailece kaybettim, beş kişi. Ağabeyim, yengem, üç tane yeğenim. Sülalemden hastane kayıtlarına giren 276 kişi vardı. Bizden evlenip gidenler hariç. Yani Uzuner sülalesinden 276 kişi kayıtlıydı. Acıların en büyüğüydü benim için. Mevlam diyorum bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı. O yüzden tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Bunlar gerçek şehittir diye tahmin ediyorum. İnşallah Allah katında da aynı böyledir" dedi.

17 Ağustos depreminde 5 yakınını kaybeden ambulans şoföründen herkese uyarı: Uzak durun

"EN AZ BİN BEŞ YÜZ YARALI TAŞIDIM"

Deprem gecesi ambulans şoförü olarak görevde olduğunu kaydeden Uzuner, "Ben zaten 112 acil yardımda çalışıyordum. Ambulans şoförüydüm. O gece yolda hasta götürürken yakalandım depreme. Hatırlamak bile istemiyorum, çok kötü bir olaydı. Mahşer günüydü. Kimse kimseyi göremedi, yardım edemedi. O zaman tek ambulanstım ben. Hiç taşımadıysam bin, bin beş yüz tane yaralı taşıdım. Ekibim hastanede kaldı çünkü doktor sayısı azdı. Gün ağarana kadar hiç durmadan canla başla mücadele ettik. İş makinesi yönünden, ekip yönünden tabii ki Hatay Depremi'nde daha güçlüydü Sağlık Bakanlığı. Ama o zamanlar yeni yeni faaliyetler başlamıştı. Ambulans sayısı azdı, hastanelerde personel eksikti. Şu an daha iyi ama yine de yetersiz geliyor" diye konuştu.

17 Ağustos depreminde 5 yakınını kaybeden ambulans şoföründen herkese uyarı: Uzak durun

"YÜKSEK KATLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Depreme karşı yüksek katlı binaların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Uzuner, "Bence vatandaşların ilk önce aldıkları evleri iyi araştırmaları lazım. Geçmişini bilmeleri lazım. Deprem öncesi sonrası. Bazı müteahhitler maliyetten kaçıyor, bunu herkes biliyor. Sağlam bilinen kişilerden ev alınmalı. Yüksek katlı binalardan uzak durulmalı. Devletin de bu yüksek binalara izin vermemesi gerekir. Zemin sağlam olmadıktan sonra hiçbir şey dayanmıyor" şeklinde konuştu.

