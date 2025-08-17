Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Ege'de kuraklık kapıda! Bilim insanları uyarıyor

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jafar Safari’nin yürütücülüğünde yapılan bilimsel araştırmada, bölgenin 2100 yılına kadar karşılaşabileceği kuraklık eğilimleri incelendi. Elde edilen olası senaryolara göre, kurak geçen ayların sayısında yüzde 40’a varan bir artış yaşanabileceği öngörülüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 15:37

İzmir ve çevresinde etkisini artıran , bölgedeki barajların kritik seviyelere gerilemesine ve bazı ilçelerde su kesintilerine neden oldu. Yaşanan su krizinin yalnızca geçici değil, iklim değişikliğiyle derinleşen uzun vadeli bir problem olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Safari, sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safari, yürütücülüğünde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, 'nde gelecekte yaşanabilecek kuraklık senaryoları incelendi.

2100 YILINA KADAR ANALİZ EDİLDİ

CMIP6 iklim modeli verilerinin kullanıldığı çalışmada, orta (SSP2-4.5) ve yüksek (SSP5-8.5) emisyon senaryoları ele alındı. Bölgenin 2100 yılına kadar nasıl bir kuraklık eğilimine gireceği analiz edildi.

Saygın bilim insanlarını bir araya getiren araştırmada Doç. Dr. Safari'ye; İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Nuri, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Babak Vaheddoost eşlik ederken, yüksek lisans öğrencisi Farzad Rotbeei ise araştırmaya katkı sağladı.

