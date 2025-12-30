Türkiye'den de bazı şehirler var: 2025 yılının ilginç dünya rekorları

102 YAŞINDA FUJİ DAĞI'NA TIRMANDI

2025'in sıra dışı rekorlarından biri de Japonya'dan geldi. 102 yaşındaki dağcı Akuzawa Kokiçi, 5 Ağustos'ta, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Akuzawa, 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen 6 yılda kalp rahatsızlığı dahil bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Akuzawa, ilerleyen yaşına rağmen, 70 yaşındaki kızı, torunu ve 4 kişilik dağcılık ekibiyle zorlu tırmanışı gerçekleştirerek rekor kırdı.