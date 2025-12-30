Kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor! Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil edildi

Kahramanmaraş Valiliği, şehir genelinde hüküm süren olumsuz hava şartları ve beklenen meteorolojik veriler doğrultusunda 31 Aralık Çarşamba günü için kapsamlı bir tatil ve izin kararı açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

https://x.com/TCkahramanmaras/status/2005923538260156445?s=20

Eğitimdeki aksamanın yanı sıra sosyal hayatta oluşabilecek zorlukları da göz önünde bulunduran Valilik, kamu kurumlarında çalışan belirli gruplar için idari izin kararı uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda engelli ve hamile personelin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanlar ve okulların tatil olmasıyla çocuklarının bakımı için desteğe ihtiyaç duyacak olan kreş ya da anaokulu çağında çocuğu bulunan anneler 31 Aralık günü işe gitmekten muaf tutulacak.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte oluşacak buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli olması gerektiğini hatırlatan yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek gecikmeler ve olası kazalara karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması yönünde uyarılarda bulundu. Karar, 1 Ocak resmi tatili ile birleştiğinde şehir genelinde eğitim ve belirli kamu hizmetlerine iki günlük bir ara verilmiş oldu.