TGRT Haber
Yaşam
Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil zanlısından mahkemede skandal sözler: Ben hepinize yeterim

İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledilen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davası 2'inci gününde devam ediyor. Duruşmanın başında gerginlik çıkarken katil zanlısı Cemil Koç mahkeme salonunda skandal ifadelere imza attı.

İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşiçe katledilen ve cesedi bavula konularak sokağa fırlatılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin duruşmada bugün ikinci gün...

Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil zanlısından mahkemede skandal sözler: Ben hepinize yeterim

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil zanlısından mahkemede skandal sözler: Ben hepinize yeterim

Müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği ileri sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil zanlısından mahkemede skandal sözler: Ben hepinize yeterim

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" şeklinde konuştu.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil zanlısından mahkemede skandal sözler: Ben hepinize yeterim

KATİLDEN SKANDAL SÖZLER

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" dedi. Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

#Yaşam
