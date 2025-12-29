Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Katil Cemil Koç'un güldüğünü gördü, sinir krizi geçirdi

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak yol kenarına atılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yargılanan 9 sanık hakim karşısına çıktı.

"ESRA'YI GERİ GETİR, BEN AYŞE'Yİ YURDA BIRAKIRIM"

Duruşmada katil zanlısına yardım eden görevinden uzaklaştırılan tutuklu polis C.A, yaptığı savunmada, "Evliyim, 3 çocuğum var, markette çalışıyorum. Ayşe Tokyaz ve Cemil Koç, beraber İstanbul'da benim yanıma geldiler. Bana, nişanlandıklarını söylediler. Ben Cemil'in ailesini yakından tanırım. Çoğu işinde de yardımcı olurum. Arabası bozulduğunda ben tamir etmiştim. Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da, Cemil'in evine gittik. Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil'e götürdüm. Cemil benden Esra'yı yanından alıp, yurda bırakmamı istedi. Ben de Esra'yı alıp, yurda bırakacaktım, yolda Cemil beni aradı, 'Esra'yı geri getir, ben Ayşe'yi yurda bırakırım' dedi. Esra'da bana, 'yurda gidelim, eşyalarımı alayım' dedi. Biz yurda gittik ve eşyaları aldık" diye konuştu.

"CİNAYETİ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM"

Savunmasına devam eden sanık, "Esra benden, onu Cemil'in evine götürmemi istedi. Biz de eve giderken, Cemil tekrar aradı, bu sefer bize, 'Benim Kocaeli'nde işim çıktı, ben Esra'nın eşyalarını yurdun önünden alırım' dedi. Esra eve gidip Ayşe'yi almak istedi. Eve gittik Cemil evdeydi, kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' Deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra, geri yurda dönmek istedi. Esra ile yolda giderken bana, Cemil ile Ayşe'nin beraber olmasını istemediğini söyledi. Biz yurda vardık, görevliye sorduk, bize Ayşe'nin yurda gelmediğini söylediler. Biz Cemil'in evine geri gittik, evde temizlikçiler vardı, Cemil evde yoktu. Ayşe'ye de ulaşamadık. Bunun üzerine Esra, polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu. Cemil ile Ayşe bir kere küsmüştü, o dönem Cemil Eskişehir'de yaşıyordu. Ben de Ayşe'yi, Cemil'in bilgisi ve Ayşe'nin isteğiyle Eskişehir'e götürdüm. Olaydan 5 ay önce Cemil Koç ve Ayşe Tokyaz ev dizdi. Evin duvarları kırmızıya boyandı, tüm eşyaları Ayşe Tokyaz seçti" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETE "NORMAL" DEDİ"

Müşteki Esra Tokyaz, sanık C.A.'ya, "Ben C.A.'ya, zanlının ne iş yaptığını, polis olup olmadığını sordum. Cemil, Ayşe ile tartışıp, şiddet gördüğünde, C.A.'dan yardım istedim. C.A. bana, "Eşler arasında böyle şeyler olur, şiddet olayları normaldir" dedi.

AYŞE'NİN KARDEŞİ ESRA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşmada sürekli güldüğü görülen Cemil Koç'a tepki göstererek Esra Tokyaz masaya çıktı ve sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine duruşmada Cemil Koç'un yeri değiştirildi. Bunun üzerine heyet, duruşmaya 10 dakika ara verdi.