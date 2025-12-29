Menü Kapat
Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Cemil Koç ilk kez hakim karşısında

Son dakika haberi: İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cesedi bavulla konularak yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin ilk dava bugün görülecek. Katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Cemil Koç ilk kez hakim karşısında
29.12.2025
29.12.2025
İstanbul Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledilen ve cesedi bavula konularak yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin davası bugün görülecek.

KATİL ZANLISI İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Aralarında vahşi cinayetini işleyen katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR...

İddianamede cinayete ilişkin verilen detaylarda; Tokyaz’ın bazen sanık Koç’un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz’ın Beşiktaş’ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz’ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği yer aldı.

KATİL ZANLISI CEMİL KOÇ İÇİN İSTENEN CEZA

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

#Gündem
