Karlı yolda drift attılar! Trafikte tehlikeli anlar kamerada

Aksaray’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürürken, gece yarı kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları şehri adeta drift pistine çevirdi. Ters yol demeden, tehlike demeden herkesin canını hiçe sayarak karlı yolda drift atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Şehrin belirli noktalarında trafiğe çıkan o sürücülerin yürekleri ağza getirdiği anlar anbean kameralara yansıdı.