Alkollü sürücü yolda uyuyakaldı! Cezayı görünce uyandı

Nevşehir’de alkol aldıktan sonra trafiğe çıkan bir sürücü yol ortasında uyuyakaldı. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Uyandıktan sonra polis ekiplerine ecel teri döktürdü. Ceza tutanaklarını imzalamayan sürücü, alkol oranını duyunca, içtim ama o kadar içmedim" savunması yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 125 promil alkollü olan sürücü Ümit K.’ya 11 bin 600 lira idari para cezası kesildi.