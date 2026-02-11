‘Telefonumun ekranına baktın' kavgası: Sokak boks ringine döndü

Kategoriler
Hatay'da kargo dağıtıcısı ile vatandaş arasında, şahsın telefonunun ekranına baktığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar birbirine yumruklarla saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.
İskenderun ilçesinde bir kargo firmasında görevli personelle vatandaş arasında ‘telefonumun ekranına baktın' tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle çıkan kavga sokağı adeta bir boks ringine çevirdi. Yumruklarla birbirilerine saldıran şahısları çevredeki vatandaşlar ayırırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.