‘Telefonumun ekranına baktın' kavgası: Sokak boks ringine döndü

İskenderun ilçesinde bir kargo firmasında görevli personelle vatandaş arasında ‘telefonumun ekranına baktın' tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle çıkan kavga sokağı adeta bir boks ringine çevirdi. Yumruklarla birbirilerine saldıran şahısları çevredeki vatandaşlar ayırırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.