Beşiktaş'ta aracını yol üstünde durduran kadın yaptığı hareketlerle trafiği felç etti

İstanbul'un ilçesinin semtinde saat 15.00 sıralarında Gizem K., henüz bilinmeyen nedenle bir anda aracını durdurup yolu kesti. Kadın, durduğu aracın içinde dans etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarını da dinlemeyince, ihbar üzerine yerine ekipleri sevk edildi. Kadın, polis ekiplerinin uyarılarına da aldırış etmeyince olay yerine çekici ve itfaiye çağrıldı. Kadının davranışları karşısında çevredeki vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Çekici ve itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle paniğe kapılan kadın, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gizem K., uzaklaşmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadın sürücü gözaltına alınırken, aracı ise otoparka çekildi.
Olayın sebebi henüz öğrenilemezken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

