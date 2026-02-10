Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

TEM'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu Ümraniye-Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ayrımında yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
07:49
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
07:51

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın birbirine girdiği kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi. İşe gidiş saatlerinde yaşanan kaza trafiği adeta kilitledi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri, otoyol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
#Yaşam
