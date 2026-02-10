TEM'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın birbirine girdiği kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi. İşe gidiş saatlerinde yaşanan kaza trafiği adeta kilitledi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri, otoyol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.