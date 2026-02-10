Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 10 Şubat 2026 güncel döviz kuru

Piyasalardaki hareketlilik 10 Şubat Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Şubat 2026 güncel döviz kuru...

