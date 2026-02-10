Menü Kapat
Kars'ta asma köprüde korku dolu anlar! Otomobil buzda kayarak asılı kaldı

'ta yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen asma köprüde kayan bir otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Metrelerce yükseklikte asılı kalan otomobil, yürekleri ağızlara getirdi. Küçük Aküzüm köyünden Yılanlı köyüne gitmek üzere yola çıkan İzzet Koçak idaresinde otomobil, köprünün buzlanması sonucu kaymaya başladı. Son anda köprünün ortasında duran otomobil metrelerce yükseklikten Kars Çayı'na düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü İzzet Koçak otomobilden inerek Küçük Aküzüm köyü muhtarı Teoman Gelekçi'yi aradı. Traktörü ile olay yerine gelen muhtar Gelekçi, traktörü ile halat bağladığı otomobili çekerek kurtardı. Sürücü İzzet Koçak, daha sonra otomobiliyle bölgeden ayrıldı.

