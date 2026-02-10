Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kameralarda! Saniye saniye kaydedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Habip Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Rasim Demir'e çarptı. Çarpışmadan sonra otomobilin kaputuna savrulan ve metrelerce sürüklenen talihsiz adam, daha sonra yola düşerek ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Demir hayatını kaybederken kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.