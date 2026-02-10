Uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekne böyle vuruldu!

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın vurulan teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda 2 narko-terörist öldürülmüş, 1 narko-terörist ise saldırıdan sağ kurtulmuştur. SOUTHCOM, hayatta kalan kişinin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için derhal ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne bilgi vermiştir" denildi.