Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Emekliliğe gün sayan polis kazada hayatını kaybetti

Bartın'da 4 gün sonra emekli olmaya hazırlanan polis memuru Kazım Kızıl, aracıyla giderken kontrolü kaybedip karşı şeride girince diğer yönden gelen bir araçla çarpıştı. Ağır yaralanan Kızıl, hastanede hayatını kaybetti. Emekliliğe gün sayan polis memurunun arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kaza geçirdiği öğrenildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 01:53

Bartın'dan Zonguldak'a doğru seyir halinde olan Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, Akmanlar mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen R.D. idaresindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Emekliliğe gün sayan polis kazada hayatını kaybetti

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti.

Emekliliğe gün sayan polis kazada hayatını kaybetti

"TERS YÖNDEN ÖNÜMÜZE GELDİ"

Kazaya karışan bir sürücü, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Araç ters yönden önümüze geldi. Önce başka araca çarptı, sonra da bize çarptı. Biz 5 kişiydik, yaralanan yok ama araçtaki sürücüler ve 1 kişi yaralanmış" diye konuştu.

Emekliliğe gün sayan polis kazada hayatını kaybetti

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞMAYA GİTMİŞ...

Öte yandan Bartın Adliyesi'nde görevli olan polis memuru Kazım Kızıl'ın 4 gün sonra emekli olacağı ve emeklilik işlemleri için kente geldiği ortaya çıktı. Mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret eden Kızıl'ın arkadaşlarıyla helalleşerek kentten ayrıldığı öğrenildi.

#Yaşam
#Yaşam
