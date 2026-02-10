Emekliliğe gün sayan polis kazada hayatını kaybetti

Bartın'dan Zonguldak'a doğru seyir halinde olan Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, Akmanlar mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen R.D. idaresindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti.

"TERS YÖNDEN ÖNÜMÜZE GELDİ"

Kazaya karışan bir sürücü, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Araç ters yönden önümüze geldi. Önce başka araca çarptı, sonra da bize çarptı. Biz 5 kişiydik, yaralanan yok ama araçtaki sürücüler ve 1 kişi yaralanmış" diye konuştu.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞMAYA GİTMİŞ...

Öte yandan Bartın Adliyesi'nde görevli olan polis memuru Kazım Kızıl'ın 4 gün sonra emekli olacağı ve emeklilik işlemleri için kente geldiği ortaya çıktı. Mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret eden Kızıl'ın arkadaşlarıyla helalleşerek kentten ayrıldığı öğrenildi.