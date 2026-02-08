Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis dehşet saçtı. Silahına sarılan polis 2 kişiyi katletti.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA MHP'Lİ BAŞKANI VURDU

Önceki akşam saatlerinde Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli polis A.Y., evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı eşi Selma Yüksel'i silahla vurdu.

Ardından MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın emlak ofisine giden A.Y., Hıraç'a da kurşun yağdırdı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde vurulan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYETTEN SONRA TESLİM OLDU

Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Selma Yüksel'in cenazesi hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Aslen Adana Kozanlı olan Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'nin Cumayeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumayeri Merkez Cami'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yüksel, ilçe mezarlığına defnedildi.

MHP'Lİ BAŞKAN DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi Karapürçek Merkez Camii'ne getirildi.

Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hıraç, Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan çifte cinayetin ardından teslim olan emekli polis A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.