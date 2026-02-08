Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Onur Kaya

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

Sakarya'da tartıştığı eşi ve MHP'li ilçe başkanını silahla vurarak öldüren emekli polis teslim oldu. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden eşi ve MHP'li başkan ise son yolculuklarına uğurlandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 05:23
|
08.02.2026
08.02.2026
saat ikonu 05:23

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis dehşet saçtı. Silahına sarılan polis 2 kişiyi katletti.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA MHP'Lİ BAŞKANI VURDU

Önceki akşam saatlerinde Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Y., evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı eşi Selma Yüksel'i silahla vurdu.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

Ardından MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın emlak ofisine giden A.Y., Hıraç'a da kurşun yağdırdı.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde vurulan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

CİNAYETTEN SONRA TESLİM OLDU

Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Selma Yüksel'in cenazesi hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Aslen Adana Kozanlı olan Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'nin Cumayeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

Cumayeri Merkez Cami'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yüksel, ilçe mezarlığına defnedildi.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

MHP'Lİ BAŞKAN DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi Karapürçek Merkez Camii'ne getirildi.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hıraç, Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan çifte cinayetin ardından teslim olan emekli polis A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da çifte cinayet! Eşini ve MHP'li başkanı öldüren emekli polis tutuklandı
