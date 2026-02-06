Menü Kapat
Emekli polis hedef aldı: Eşi ve MHP'li başkan hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis silahlı saldırı düzenledi. Eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı öldürdü.

'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, işledi. Eşini vuran polis ardından MHP'nin Karapürçek ilçe başkanına saldırdı.

Emekli polis hedef aldı: Eşi ve MHP'li başkan hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli bir polis, eşini evde, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ise ofisinde silahla vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli polis hedef aldı: Eşi ve MHP'li başkan hayatını kaybetti

TESLİM OLDU

ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Emekli polis hedef aldı: Eşi ve MHP'li başkan hayatını kaybetti
