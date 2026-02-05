Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Öldürdü, ateşe verdi, parçalara ayırdı! Vahşi cinayette korkunç ifadeler: 'Bağ evine götürüp...'

Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya cinayetinde korkunç ifadeler ortaya çıktı. Gözaltı sayısı 4'e yükselirken, cinayeti işlediğini itiraf eden komşu A.F.K. cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
08:08
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
08:11

Çorum'da 6 gün boyunca kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cesedi poşetlenmiş halde dere yatağında bulundu. Cesedin kafa kısmı ise vücudundan tam 3 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Yaşanan vahşet kan dondururken, cinayete ilişkin gözaltı sayısı da 4'e yükseldi. Cinayeti işlediğini itiraf eden komşu A.F.K. korkunç detayları anlattı.

Öldürdü, ateşe verdi, parçalara ayırdı! Vahşi cinayette korkunç ifadeler: 'Bağ evine götürüp...'

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'nin ardından, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. da gözaltına alındı.

Öldürdü, ateşe verdi, parçalara ayırdı! Vahşi cinayette korkunç ifadeler: 'Bağ evine götürüp...'

ÖNCE YAKTIM SONRA PARÇALADIM

Emniyetteki işlemleri süren A.F.K.'nin ifadesinde, "küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırdığını söylediği öğrenildi. A.F.K.'nin cesedin bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği belirtildi.

Öldürdü, ateşe verdi, parçalara ayırdı! Vahşi cinayette korkunç ifadeler: 'Bağ evine götürüp...'
#Yaşam
