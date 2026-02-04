Adana'da vahşet! Eşini canice katletti, cesedin başında ağlarken yakalandı

Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ş.A. isimli cani 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada cani, eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

ÖLDÜRDÜP AĞLADI

Cani koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.