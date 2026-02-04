Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Yaşam
 Özge Sönmez

Adana'da vahşet! Eşini canice katletti, cesedin başında ağlarken yakalandı

Adana’da Kadriye A. isimli kadın, tartıştığı eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren cani, karısının cansız bedeninin başında ağladı. Timsah gözyaşları döken cani polise teslim oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
13:05
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
13:08

Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ş.A. isimli cani 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada cani, eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Adana'da vahşet! Eşini canice katletti, cesedin başında ağlarken yakalandı

ÖLDÜRDÜP AĞLADI

Cani koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da vahşet! Eşini canice katletti, cesedin başında ağlarken yakalandı
#Yaşam
