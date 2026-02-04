Sanatçı Serenad Bağcan, bir telefonla 5 milyon TL'sini kaptırdı!

Sanatçı Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaklaşık 5 milyon TL’sini kaptırdı. Şüphelilerin tüm kişisel bilgilere sahip olması dikkat çekti.

SERENAD BAĞCAN DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ OLDU

Dolandırıcılar, Serenad Bağcan'a hesaplarda şüpheli hareketler olduğunu ileri sürerek kredi başvurusu yapılıp yapılmadığını sordu. Kredi başvurusu olmadığını söylemesi üzerine, adına kredi çekildiği iddiası dile getirildi ve paranın “güvenli hesaba” aktarılması gerektiği yönünde yönlendirme yapıldı.

Paniğe kapılan Serenad Bağcan, işlemler sonrası yaklaşık 5 milyon TL’sini kaptırdığı ortaya çıktı. Olayın ardından savcılığa başvuran sanatçı, dolandırıcıların tüm kişisel bilgilerine sahip olmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

31 Temmuz 1966 doğumlu Serenad Bağcan, küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan piyano hediye etti. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi.