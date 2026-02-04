Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali "pes" dedirtti

Yayınlandığı dönem çok konuşulan Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Aybüke Çangal, son görüntüsüyle "pes" dedirtti. Çangal'ın Hande Erçel'e benzemek için sayısız operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

FENOMEN AYBÜKE ÇANGAL, HANDE ERÇEL'E BENZEMEK İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTI

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, aylar önce sarı saçlarını kahve tonlarına boyattı. Bir dizi işlem de yaptıran Aybüke Çangal, son görüntüsüyle bir hayli Hande Erçel'e benzediği görüldü.

HANDE ERÇEL İLE AYBÜKE ÇANGAL'IN YAN YANA KARESİNE YORUM YAĞDI

Hande Erçel, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanında dikkat çekti. Basının akın ettiği geceye fenomen Aybüke Çangal da gitti.

Aybüke Çangal'ın Hande Erçel'e benzerliği ise dikkat çekti. Çangal'ın Hande Erçel'in kombinlerine, saç kesimine, stiline göre hareket ettiği ve kendinde de değişim yaptığı görüldü.