Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali "pes" dedirtti

Katıldığı Kısmetse Olur yarışma programıyla popüler olan Aybüke Çangal, Hande Erçel'e benzemek için bir dizi operasyon geçirdi. Dün akşam gerçekleşen davette hande Erçel ile buluşan Aybüke Çangal'a yorum yağdı.

Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
12:12
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
12:14

Yayınlandığı dönem çok konuşulan Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Aybüke Çangal, son görüntüsüyle "pes" dedirtti. Çangal'ın Hande Erçel'e benzemek için sayısız operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

FENOMEN AYBÜKE ÇANGAL, HANDE ERÇEL'E BENZEMEK İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTI

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, aylar önce sarı saçlarını kahve tonlarına boyattı. Bir dizi işlem de yaptıran Aybüke Çangal, son görüntüsüyle bir hayli Hande Erçel'e benzediği görüldü.

Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali "pes" dedirtti

HANDE ERÇEL İLE AYBÜKE ÇANGAL'IN YAN YANA KARESİNE YORUM YAĞDI

Hande Erçel, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanında dikkat çekti. Basının akın ettiği geceye fenomen Aybüke Çangal da gitti.

Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali "pes" dedirtti

Aybüke Çangal'ın Hande Erçel'e benzerliği ise dikkat çekti. Çangal'ın Hande Erçel'in kombinlerine, saç kesimine, stiline göre hareket ettiği ve kendinde de değişim yaptığı görüldü.

Kısmetse Olur Aybüke Çangal Hande Erçel'e benzemek için bir dizi ameliyat oldu! Son hali "pes" dedirtti
#Magazin
