Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırılmaya çalışıldığını açıkladı. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Çağlayan, “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN AZ KALSIN HER ŞEYİNİ KAYBEDECEKTİ

Geçirdiği trafik kazası sonrası sigorta şirketinin avukatı olduklarını söyleyen kişiler tarafından arandığını belirten Çağlayan, noterden vekalet bile verdiğini anlattı. gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, sosyal medya hesabından yaşadıklarını tek tek anlatan ünlü isim, özellikle kaza yapanları uyardı. “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.

Yaşadığı dolandırıcılığı anlatan Armağan çağlayan takipçilerini uyardı. Çağlayan’ın iddiasına göre geçtiğimiz hafta kaskolu araçlarıyla bir trafik kazası yaşadılar. Sigorta şirketinin yönlendirmesiyle araç yetkili servise götürüldü. Kazadan yalnızca iki gün sonra kendilerini arayan kişiler, “sigorta şirketinin avukatıyız” diyerek hasarsızlık tazminatı için dava açabileceklerini söyledi. Sürecin olağan olduğunu düşünen Armağan Çağlayan, noterden vekalet verdiğini açıkladı. Ancak ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatının aramasıyla gerçek ortaya çıktı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN TAKİPÇİLERİNİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Paylaşımında, bu yöntemin özellikle kaza yapan kişileri hedef aldığını ve davayı açıp parayı aldıktan sonra ortadan kaybolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Çağlayan, 'Bugün de başka bir şeyle karşınızdayım :) Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu. Yönlendikleri servise götürdük. 2 gün sonra hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz ? Biz sigorta şirketinin avukatıyız diye aradılar bizi. Ve Av. Ebrar’ a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim. Sonra ertesi sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı. Ve farkettim ki, Av. Ebrar, sigorta şirketinin avukatı değil, beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak. Parayı alacak. Ve yok olacak muhtemelen. Her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara “satıyor “ ve bu sistemden avukat sizin bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor. Velhasıl kelam. Kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi aralarsa vekalet vermeyiniz. Ve bu avukatları baroya şikayet ediniz . Bu da “hukukçu “ dolandırıcılığı !' dedi.