İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış

Sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, yaşadığı trafik kazasının ardından dolandırıcıların ağına düştüğünü anlattı. Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırılmaya çalışıldığını açıkladı. Sigorta şirketinin avukatı olduklarını söyleyen kişiler tarafından arandığını belirten Çağlayan, noterden vekalet bile verdiğini ancak tehlikeden kıl payı kurtulduğunu anlattı.

Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
11:19
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
11:19

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırılmaya çalışıldığını açıkladı. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Çağlayan, “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN AZ KALSIN HER ŞEYİNİ KAYBEDECEKTİ

Geçirdiği trafik kazası sonrası sigorta şirketinin avukatı olduklarını söyleyen kişiler tarafından arandığını belirten Çağlayan, noterden vekalet bile verdiğini anlattı. gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, sosyal medya hesabından yaşadıklarını tek tek anlatan ünlü isim, özellikle kaza yapanları uyardı. “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.

Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış

Yaşadığı dolandırıcılığı anlatan Armağan çağlayan takipçilerini uyardı. Çağlayan’ın iddiasına göre geçtiğimiz hafta kaskolu araçlarıyla bir trafik kazası yaşadılar. Sigorta şirketinin yönlendirmesiyle araç yetkili servise götürüldü. Kazadan yalnızca iki gün sonra kendilerini arayan kişiler, “sigorta şirketinin avukatıyız” diyerek hasarsızlık tazminatı için dava açabileceklerini söyledi. Sürecin olağan olduğunu düşünen Armağan Çağlayan, noterden vekalet verdiğini açıkladı. Ancak ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatının aramasıyla gerçek ortaya çıktı.

Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN TAKİPÇİLERİNİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Paylaşımında, bu yöntemin özellikle kaza yapan kişileri hedef aldığını ve davayı açıp parayı aldıktan sonra ortadan kaybolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Çağlayan, 'Bugün de başka bir şeyle karşınızdayım :) Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu. Yönlendikleri servise götürdük. 2 gün sonra hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz ? Biz sigorta şirketinin avukatıyız diye aradılar bizi. Ve Av. Ebrar’ a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim. Sonra ertesi sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı. Ve farkettim ki, Av. Ebrar, sigorta şirketinin avukatı değil, beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak. Parayı alacak. Ve yok olacak muhtemelen. Her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara “satıyor “ ve bu sistemden avukat sizin bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor. Velhasıl kelam. Kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi aralarsa vekalet vermeyiniz. Ve bu avukatları baroya şikayet ediniz . Bu da “hukukçu “ dolandırıcılığı !' dedi.

Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış
#Magazin
