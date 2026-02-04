Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
 Özge Sönmez

İstanbul için sağanak alarmı! AKOM saat vererek uyardı: Günlerce sürecek

AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmede, megakentte sağanak yağışın günlerce devam edeceği bildirildi. Hafta boyunca sürecek olan sağanak yağışlar için saat verildi. İşte detaylar...

Özge Sönmez
04.02.2026
saat ikonu 12:07
04.02.2026
saat ikonu 13:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmelerde kar ve uyarılarında bulundu. Doğuda kar esareti yaşanırken, batı illerinde de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. da yayımladığı bir haftalık hava tahmin raporu ile İstanbulluları uyardı. 'da sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken, sağanak da hafta boyu devam edecek.

İstanbul için sağanak alarmı! AKOM saat vererek uyardı: Günlerce sürecek

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

AKOM 5-10 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminde hafta boyunca devam edecek olan sağanak yağışlara dikkat çekti. Sıcaklıklar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek, İstanbul'da bahar havası yaşanacak. AKOM ise beklenen sağanak yağışlar için saat vererek uyardı.

İstanbul için sağanak alarmı! AKOM saat vererek uyardı: Günlerce sürecek

SAĞANAK AKŞAM VE SABAH SAATLERİNDE BASTIRACAK

AKOM yaptığı değerlendirmede "İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken özellikle akşam ve sabah erken saatlerde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verdi.

İstanbul için sağanak alarmı! AKOM saat vererek uyardı: Günlerce sürecek

ETİKETLER
#istanbul
#yağış
#hava tahmini
#sağanak
#Akom
#Sıcaklık Artışı
#Gündem
