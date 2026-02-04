İstanbul için sağanak alarmı! AKOM saat vererek uyardı: Günlerce sürecek

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmelerde kar ve sağanak uyarılarında bulundu. Doğuda kar esareti yaşanırken, batı illerinde de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. AKOM da yayımladığı bir haftalık hava tahmin raporu ile İstanbulluları uyardı. İstanbul'da sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken, sağanak yağış da hafta boyu devam edecek.
AKOM 5-10 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminde hafta boyunca devam edecek olan sağanak yağışlara dikkat çekti. Sıcaklıklar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek, İstanbul'da bahar havası yaşanacak. AKOM ise beklenen sağanak yağışlar için saat vererek uyardı.
AKOM yaptığı değerlendirmede "İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken özellikle akşam ve sabah erken saatlerde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verdi.