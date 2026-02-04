Menü Kapat
 Murat Makas

Çocuklarda sosyal medya yasağı ve '24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak

Çocuklarda sosyal medya düzenlemesi ve doğum izninin yükseltilmesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. AK Parti milletvekillerinin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Meclis'e sunulacak.

Çocuklarda sosyal medya yasağı ve '24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026

Doğum izninin yükseltilmesi ile 15 yaşından küçüklerin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yolda. İki alanda da yapılan çalışmalar sonuca ulaşıyor. milletvekillerinin, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

Çocuklarda sosyal medya yasağı ve '24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

Çocuklarda sosyal medya yasağı ve '24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AK PARTİ MKYK'DE SUNUM

Ayrıca bu teklifle çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla düzenlemelere de gidilecek. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklarla yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.

