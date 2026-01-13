Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Doğum iznindeki anne hayatının şokunu yaşadı! 'Parti üyesi olduğum için yapılmış'

Kocaeli’de 14 yıldır bir kurumda görev yapan üç çocuk annesi Ebru Öksüz, doğum sonrası yasal hakkı olan “yarım gün çalışma” talebinde bulununca şoke eden bir süreçle karşılaştı. Ücretsiz izindeyken iş akdi feshedilen Öksüz, kararın siyasi sebeplerle alındığını iddia ederek mağduriyetine dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 13:24

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kurumda uzun yıllardır emek veren Ebru Öksüz, yasal haklarını kullanmak isterken işsiz kaldı. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra mevzuatta yer alan "yarım gün çalışma" hakkını talep eden Öksüz, henüz ücretsiz izni devam ederken apar topar işten çıkarıldı.

Doğum iznindeki anne hayatının şokunu yaşadı! 'Parti üyesi olduğum için yapılmış'

Yaşadığı durumun hem maddi hem de manevi olarak ailesini sarstığını belirten Öksüz, gerekçesinin üyesi olmasıyla ilgili olduğu yönünde duyumlar aldığını ifade ederek, yıllarca emek verdiği kurumdan bu şekilde uzaklaştırılmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

"BU SENİN HAKKIN AMA YÖNETİM VERMİYOR"

Ebru Öksüz, doğum sonrası yasal yarım gün çalışma hakkını kullanmak için yönetime talepte bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ücretsiz iznim devam ederken apar topar işten çıkışım yapıldı. Yarım çalışma hakkımı kullanmak istediğimi söyledim. Bana, 'Bu senin hakkın ama yönetim bunu vermiyor, istersen mahkemeye gidebilirsin' denildi. Ben de 'O zaman tam zamanlı çalışmaya devam edeyim' dedim. Buna rağmen talebime ilişkin herhangi bir yazılı ya da sözlü resmi dönüş yapılmadı, net bir karşılık alamadım."

Doğum iznindeki anne hayatının şokunu yaşadı! 'Parti üyesi olduğum için yapılmış'

"PSİKOLOJİK BASKIYA MARUZ KALDIM"

İşten çıkarılma sürecinde baskı gördüğünü iddia eden Öksüz, "İşten çıkış aşamasında üretim müdürümüzün aramasının ardından, anlaşmak için bizi şirkete çağırdılar. Eşimle birlikte görüşmeye gittik. Görüşmemiz 10 dakika bile sürmedi. Bu kısa süre içerisinde bana tam 5 defa 'Mahkeme yoluna git, istersen mahkeme yoluna git' denildi. Bunu özellikle saydım. Resmen psikolojik baskı altına alındım" dedi.

"SİYASİ ÜYELİK" İDDİASI

İşten çıkarılma gerekçesinin kendisine resmi olarak tebliğ edilmediğini dile getiren Öksüz, siyasi parti üyeliği nedeniyle işine son verildiği yönünde duyumlar aldığını iddia etti. Öksüz, "Bana işten çıkarılma sebebi resmi olarak söylenmedi. Hiçbir gerekçe sunulmadı. Ancak dışarıdan edindiğimiz duyumlara göre, AK Parti üyeliğim nedeniyle işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu beni ayrıca çok üzdü. Bir insanın bir siyasi partiye mensup olması işten çıkarılma nedeni olmamalı" diye konuştu.

Doğum iznindeki anne hayatının şokunu yaşadı! 'Parti üyesi olduğum için yapılmış'

"AİLEM DE MAĞDUR OLDU"

Sürecin ailesini de doğrudan etkilediğini söyleyen Öksüz, "Ortanca oğlum kreşe devam ediyor. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için devlet kreşi yerine tam gün özel kreş tercih etmiştik. Bunun ciddi bir maliyeti var. Büyük oğlumun spor faaliyetleri için yaptığımız harcamalar bulunuyor. Yeni bir bebeğimiz oldu. Tüm bunlar maddi anlamda bizi sarsacak bir süreç oluşturdu" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 bin yıllık tarihi mahalle görünmez hale geldi! Kartpostallık manzara
13-18 Ocak TOKİ 500 bin konut kura takvimi haftalık liste! Diyarbakır, Rize, Artvin, Erzurum, Malatya, Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!
Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat
Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi
ETİKETLER
#ak parti
#işten çıkarılma
#kadın hakları
#Siyasi Baskı
#Yarım Gün Çalışma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.