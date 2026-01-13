Doğum iznindeki anne hayatının şokunu yaşadı! 'Parti üyesi olduğum için yapılmış'

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kurumda uzun yıllardır emek veren Ebru Öksüz, yasal haklarını kullanmak isterken işsiz kaldı. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra mevzuatta yer alan "yarım gün çalışma" hakkını talep eden Öksüz, henüz ücretsiz izni devam ederken apar topar işten çıkarıldı.

Yaşadığı durumun hem maddi hem de manevi olarak ailesini sarstığını belirten Öksüz, işten çıkarılma gerekçesinin AK Parti üyesi olmasıyla ilgili olduğu yönünde duyumlar aldığını ifade ederek, yıllarca emek verdiği kurumdan bu şekilde uzaklaştırılmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

"BU SENİN HAKKIN AMA YÖNETİM VERMİYOR"

Ebru Öksüz, doğum sonrası yasal yarım gün çalışma hakkını kullanmak için yönetime talepte bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ücretsiz iznim devam ederken apar topar işten çıkışım yapıldı. Yarım çalışma hakkımı kullanmak istediğimi söyledim. Bana, 'Bu senin hakkın ama yönetim bunu vermiyor, istersen mahkemeye gidebilirsin' denildi. Ben de 'O zaman tam zamanlı çalışmaya devam edeyim' dedim. Buna rağmen talebime ilişkin herhangi bir yazılı ya da sözlü resmi dönüş yapılmadı, net bir karşılık alamadım."

"PSİKOLOJİK BASKIYA MARUZ KALDIM"

İşten çıkarılma sürecinde baskı gördüğünü iddia eden Öksüz, "İşten çıkış aşamasında üretim müdürümüzün aramasının ardından, anlaşmak için bizi şirkete çağırdılar. Eşimle birlikte görüşmeye gittik. Görüşmemiz 10 dakika bile sürmedi. Bu kısa süre içerisinde bana tam 5 defa 'Mahkeme yoluna git, istersen mahkeme yoluna git' denildi. Bunu özellikle saydım. Resmen psikolojik baskı altına alındım" dedi.

"SİYASİ ÜYELİK" İDDİASI

İşten çıkarılma gerekçesinin kendisine resmi olarak tebliğ edilmediğini dile getiren Öksüz, siyasi parti üyeliği nedeniyle işine son verildiği yönünde duyumlar aldığını iddia etti. Öksüz, "Bana işten çıkarılma sebebi resmi olarak söylenmedi. Hiçbir gerekçe sunulmadı. Ancak dışarıdan edindiğimiz duyumlara göre, AK Parti üyeliğim nedeniyle işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu beni ayrıca çok üzdü. Bir insanın bir siyasi partiye mensup olması işten çıkarılma nedeni olmamalı" diye konuştu.

"AİLEM DE MAĞDUR OLDU"

Sürecin ailesini de doğrudan etkilediğini söyleyen Öksüz, "Ortanca oğlum kreşe devam ediyor. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için devlet kreşi yerine tam gün özel kreş tercih etmiştik. Bunun ciddi bir maliyeti var. Büyük oğlumun spor faaliyetleri için yaptığımız harcamalar bulunuyor. Yeni bir bebeğimiz oldu. Tüm bunlar maddi anlamda bizi sarsacak bir süreç oluşturdu" ifadelerini kullandı.