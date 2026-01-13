Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

ABD'nin Karayip Denizi'nin açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla saldırıda kullandığı askeri uçağı, 'sivil gibi kamufle ettiği' iddia edildi. Bu durum uluslararası silahlı çatışma hukukunda 'ihanet' olarak tanımlanıyor ve savaş suçu sayılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:31

'nin Eylül 2025'te Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneye düzenlediği saldırıda askeri uçağın 'sivil gibi kamufle edildiği' öne sürüldü. Washington Post gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun 2 Eylül'de açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye düzenlediği saldırıda kullanılan uçağın askeri kimliğini gizlemek amacıyla sivil uçak görünümünde boyandığı belirtildi.

ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

DIŞARIDAN GÖRÜNEN SİLAH YOKTU

Konuyla ilgili iki yetkili, mürettebatlı uçağın saldırı sırasında dışarıdan görünen herhangi bir silah taşımadığını ve mühimmatın kanat altına monte edilmek yerine uçak gövdesinin içine yerleştirilen bir fırlatma tüpünden ateşlendiğini ifade etti.

Venezuela açıklarında düzenlenen ve 2 Eylül'de 11 kişinin hayatını kaybettiği operasyonun hukuki boyutunu değerlendiren yetkililer, uçağın askeri niteliğinin gizlenmesinin açısından "aldatma" anlamına gelip gelmediğinin tartışmalara yol açtığını aktardı.

ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR!

Uluslararası silahlı çatışma hukukunda, sivil statüsünü taklit ederek hedefi öldürme veya yaralama niyetiyle saldırı düzenlemek, "ihanet" olarak tanımlanıyor ve sayılıyor.

Eski ABD Özel Operasyonlar kuvvetleri danışmanı askeri hukukçu Todd Huntley, söz konusu uçakların "kendini savunma" amacıyla silahlandırılmasının savaş hukukunu ihlal etmeyeceğini ancak sivil görünüme sahip bir uçağın "saldırı platformu" olarak kullanılmasının hukuka aykırı olacağını ifade etti.

ABD yönetimi, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıların, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "silahlı çatışma" içinde olduğu gerekçesiyle hukuka uygun olduğunu savunurken, Huntley, bunun "silahlı bir çatışma olmadığını" vurguladı.

Huntley, "Ancak bunu bu kadar şaşırtıcı kılan şey, onların argümanını kabul etseniz bile bunun uluslararası hukuka aykırı olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) henüz konuya ilişkin açıklama taleplerine cevap vermedi.

ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

ABD'NİN KARAYİP DENİZİ'NDE TEKNE SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Eylül 2025'te ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamış, ertesi gün söz konusu saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ancak daha sonra, ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

Trump kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth’i savunarak "Pete, bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye 2 Eylül'de düzenlediği saldırı, bugüne kadar gerçekleştirilen yaklaşık 30 saldırının ilki olurken söz konusu operasyonlarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin gizlice satın aldığı silah 'Havana Sendromu'nun sebebi olabilir!
İran'da can kaybı 600'ü aştı, ABD Başkanı Trump 2 saldırı ihtimalini değerlendiriyor
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#venezuela
#savaş suçu
#Askeri Operasyon
#Uluslararası Hukuk
#Sivil Görünümlü Uçak
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.