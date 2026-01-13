ABD savaş suçu işledi: Uçağı sivil gibi kamufle ettiler, boyadılar!

ABD'nin Eylül 2025'te Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneye düzenlediği saldırıda askeri uçağın 'sivil gibi kamufle edildiği' öne sürüldü. Washington Post gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun 2 Eylül'de Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye düzenlediği saldırıda kullanılan uçağın askeri kimliğini gizlemek amacıyla sivil uçak görünümünde boyandığı belirtildi.

DIŞARIDAN GÖRÜNEN SİLAH YOKTU

Konuyla ilgili iki yetkili, mürettebatlı uçağın saldırı sırasında dışarıdan görünen herhangi bir silah taşımadığını ve mühimmatın kanat altına monte edilmek yerine uçak gövdesinin içine yerleştirilen bir fırlatma tüpünden ateşlendiğini ifade etti.

Venezuela açıklarında düzenlenen ve 2 Eylül'de 11 kişinin hayatını kaybettiği operasyonun hukuki boyutunu değerlendiren yetkililer, uçağın askeri niteliğinin gizlenmesinin uluslararası hukuk açısından "aldatma" anlamına gelip gelmediğinin tartışmalara yol açtığını aktardı.

SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR!

Uluslararası silahlı çatışma hukukunda, sivil statüsünü taklit ederek hedefi öldürme veya yaralama niyetiyle saldırı düzenlemek, "ihanet" olarak tanımlanıyor ve savaş suçu sayılıyor.

Eski ABD Özel Operasyonlar kuvvetleri danışmanı askeri hukukçu Todd Huntley, söz konusu uçakların "kendini savunma" amacıyla silahlandırılmasının savaş hukukunu ihlal etmeyeceğini ancak sivil görünüme sahip bir uçağın "saldırı platformu" olarak kullanılmasının hukuka aykırı olacağını ifade etti.

ABD yönetimi, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıların, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "silahlı çatışma" içinde olduğu gerekçesiyle hukuka uygun olduğunu savunurken, Huntley, bunun "silahlı bir çatışma olmadığını" vurguladı.

Huntley, "Ancak bunu bu kadar şaşırtıcı kılan şey, onların argümanını kabul etseniz bile bunun uluslararası hukuka aykırı olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) henüz konuya ilişkin açıklama taleplerine cevap vermedi.

ABD'NİN KARAYİP DENİZİ'NDE TEKNE SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Eylül 2025'te ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamış, ertesi gün söz konusu saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ancak daha sonra, ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Trump kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth’i savunarak "Pete, bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye 2 Eylül'de düzenlediği saldırı, bugüne kadar gerçekleştirilen yaklaşık 30 saldırının ilki olurken söz konusu operasyonlarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.