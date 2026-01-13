Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İran'da can kaybı 600'ü aştı, ABD Başkanı Trump 2 saldırı ihtimalini değerlendiriyor

İran'daki protestolarda can kaybı 600'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump, can kayıplarının her dakika arttığı İran'a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendiriyor. Hava saldırılarının ötesinde İran'a yönelik siber ya da psikolojik saldırı gerçekleşebilir.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
09:03
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
09:05

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halkın protestoları 16 gündür devam ederken ABD müdahale için seçeneklerini değerlendiriyor. Başkan Donald Trump'a İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

SİBER YA DA PSİKOLOJİK SALDIRI

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığı belirtildi.

DİPLOMATİK KANALLAR DA AÇIK

Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu ifade etmişti.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

