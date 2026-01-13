ABD'den İran ile iş birliği yapan ülkelere 'ek vergi' yaptırımı

ABD, günlerdir protesto gösterileriyle boğuşan İran yönetimine yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARA EK VERGİ

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.