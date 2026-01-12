ABD uçakları, İran hava sahasında! Beyaz Saray'dan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

İran'daki ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk 15 gündür kanlı bir mücadele veriyor. Güvenlik güçlerinin acımasız müdahalesi nedeniyle İran'da can kaybı 500'ü aşarken, ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik tehditlerinden vazgeçmedi. İran'daki can kayıplarının artması durumunda ''Çok sert vururuz'' diyen Trump'ın savaş uçakları Orta Doğu'da havalandı.

ABD UÇAKLARI İRAN HAVA SAHASINDA!

İsrail’in Kanal 14 televizyonuna göre, ABD uçaklarının, İran hava sahası üzerindeki sayısı arttı, bölgede uçuş yaparken görüldüler. Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'den ise KC-135R yakıt ikmal uçakları ile B-52 bombardıman uçakları havalandı. Bu durumun, Tahran'a yönelik olası bir askeri saldırının işaretçisi olabileceği değerlendirilirken Beyaz Saray'ın bir paylaşımı da kafaları karıştırdı.

''DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'' PAYLAŞIMI

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, ''Tanrı askerlerimizi korusun. Tanrı Amerika’yı korusun. Ve daha yeni başlıyoruz'' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, "45–47" (45. ve 47. başkanlık dönemlerini ifade eden) yazılı bir şapka taktığı ve "Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım" (Make America Great Again) sloganının yer aldığı bir görsel yer aldı.

https://x.com/WhiteHouse/status/2010454233704001740?s=20

TRUMP'IN İRAN'A TEHDİTLERİ

İran’ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" cevabını verdi.

ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI İNTERNET SAĞLAYABİLİR

İran’a internet erişimi sağlamak için bölgeye Starlink uydularını gönderme planının olup olmadığı sorulan Trump, "Bu konuyu da ele alacağız. Mümkün olursa internet erişimi sağlayabiliriz" dedi. Bu konuyu Elon Musk ile ele alacağını belirten Trump, "Bildiğiniz gibi kendisi bu tür konularda oldukça yetkin. Çok güçlü bir şirketi var. Dolayısıyla Elon Musk’la konuşmamız mümkün. Hatta sizinle görüşmem biter bitmez onu aramayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. İran'dan gelen bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.