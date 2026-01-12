Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

İran'da devam eden protestolarda can kaybı 500'ü aşarken ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ABD Başkanı Trump'a kan donduran bir çağrıda bulundu. Graham, ''Halkını öldüren lideri öldürün'' dedi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk 15 gündür protestolarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle çatışmalara dönüşen protestolarda can kaybı 544'e yükseldi. ABD'nin de yakın markaja aldığı olaylar sırasında can kayıplarına dikkat çeken Başkan Donald Trump tehditlerini sürdürürken bir çağrı da Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı ve böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendireceğini ve Orta Doğu'da barışa yol açacağını savundu.

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

''YERİNİZDE OLSAM ONU ÖLDÜRÜRDÜM''

Graham, Fox News'e verdiği röportajda, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak. Sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz."

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

''ORTA DOĞU'DA YENİ BİR GÜN DOĞAR''

ABD'li Senatör, "Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Orta Doğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. İran'dan gelen bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!
#Dünya
