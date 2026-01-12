Trump'a İran çağrısı: Halkını öldüren lideri öldür!

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk 15 gündür protestolarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle çatışmalara dönüşen protestolarda can kaybı 544'e yükseldi. ABD'nin de yakın markaja aldığı olaylar sırasında can kayıplarına dikkat çeken Başkan Donald Trump tehditlerini sürdürürken bir çağrı da Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı ve böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendireceğini ve Orta Doğu'da barışa yol açacağını savundu.

''YERİNİZDE OLSAM ONU ÖLDÜRÜRDÜM''

Graham, Fox News'e verdiği röportajda, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak. Sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz."

''ORTA DOĞU'DA YENİ BİR GÜN DOĞAR''

ABD'li Senatör, "Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Orta Doğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. İran'dan gelen bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.