Washington saldırıyı planlarken İran resti çekti: Hem ABD hem İsrail üsleri meşru hedef sayılır

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

''HEM İSRAİL VE ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF SAYILIR''

İran'dan ise bu iddialara yönelik hızlı bir cevap geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır." dedi.

''ÜLKE İÇİ TERÖRİSTLERİ HAREKETE GEÇİRDİLER''

ABD ve İsrail'in rejim muhalifi göstericileri desteklediğine işaret eden Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.