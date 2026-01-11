Trump tehdit ediyor, Pehlevi yangına körükle gidiyor: İran'da can kaybı 100'ü aştı

İran günlerdir yangın yeri. Ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk, evlerine dönmeyi reddediyor. Güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD'nin de yakın markaja aldığı olaylar sırasında can kayıplarına dikkat çeken Başkan Donald Trump tehditlerini sürdürürken İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, protestocular destek vermeyi sürdürüyor.

''GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖREV YERLERİNİ TERK EDİYOR''

Göstericilerin 3 gecedir sokakları doldurduğunu söyleyen Pehlevi, "Güçlü ve cesur varlığınızla, Ali Hamaney'in baskısını ve İran rejimini ciddi şekilde zayıflattınız" dedi. İran yönetiminin rejime bağlı asker bulma ve sokaklardaki milyonlarca insanla başa çıkma konusunda zorlandığına dair güvenilir raporlar aldığını söyleyen Pehlevi, "Şu ana kadar birçok silahlı kuvvet ve güvenlik gücü mensubu görev yerlerini terk etti veya halkı bastırmaya yönelik emirleri çiğnedi" ifadelerini kullandı.

''YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER''

Hamaney'in elinde İran ve İranlıların düşmanı olan şiddet yanlısı azınlık bir paralı askerler grubunun kaldığını iddia eden Pehlevi, "Yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini biliyorlar" diye konuştu. İran halkına daha önce yaptığı birlik olma ve protesto gösterilerine destek verme çağrısını yineleyen Pehlevi, "Yalnız olmadığınızı bilin. Dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarınız gururla sesinizi haykırıyor ve onların görüntülerini televizyon ekranlarında mutlaka göreceksiniz" diye konuştu.

PEHLEVİ'DEN TRUMP'A SELAM

Dünyanın İran’ın ulusal devriminin yanında olduğunu ve İran halkının cesaretine hayranlık duyduğunu vurgulayan Pehlevi, "Özellikle, özgür dünyanın lideri ABD Başkanı Donald Trump, tarif edilemez cesaretinizi dikkatle gözlemledi ve size yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sokakları terk etmeyin. Kalbim sizinle. Yakında yanınızda olacağımı biliyorum" şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington hükümetinin İran'daki gelişmelere destek sağlayabileceği görüşünü destekleyerek, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Trump, dün petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da İran'daki protestolara değinerek, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulamıştı.

Trump, "Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim. Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz " ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DA EN AZ 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu. Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Başkent Tahran'da göstericiler, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan atıyor. 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana İran genelindeki internet kesintisi ise devam ediyor.