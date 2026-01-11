ABD Başkanı Trump'ın gizli silahını Venezuelalı askerler anlattı: Daha önce savaştıklarımıza benzemiyordu

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kaçırılmasının yankıları sürerken askerler yaşananları ilk kez anlattı. ABD'nin gizli bir silah kullandığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Basın Danışmanı Karoline Leavitt'in de paylaştığı paylaşımda Maduro'nun yakalandığı operasyon sırasında askerler yaşadıkları zorlukları anlatırken ABD'nin gizli bir silah kullandığını da söyledi. Leavitt kişisel X hesabından, "Ne yapıyorsanız bırakın ve bunu okuyun" derken olayla ilgili başka bir detay paylaşmadı.

https://x.com/PressSec/status/2009997866425897308

''DAHA ÖNCE SAVAŞTIĞIMIZ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU''

Devrik lider Nicolas Maduro'yu korumaya çalışan askerler, ABD'nin gizli silahı dolayısıyla önce dizlerinin üzerine çöktüklerini ve daha sonra da burunlarından kan geldiğini anlattı. Askerlerin kan kustuğu daha önce böyle bir teknolojinin görülmediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan asker, "Biz bölgeyi koruyorduk ve bir anda bütün radar sistemimiz herhangi bir açıklama olmadan kapandı. Daha sonra İHA'lar gördük çok fazla İHA vardı ve üzerimize geliyorlardı. Ne yapacağımızı bilemedik" dedi. Ardından 8 helikopterin olay yerine geldiğini ve 20 ABD askerinin karaya ayak bastığını anlattı.

Bu askerlerin çok güçlü bir silahı olduğunu söyleyen Venezuelalılar, "Teknolojik olarak çok gelişmişlerdi. Daha önce savaştığımız hiçbir şeye benzemiyorlardı. Biz yüzlerce kişiydik ama hiç şansımız yoktu. Çok isabetli ve hızlı ateş ediyorlardı. Sanki her asker dakikada 300 mermi atıyordu" dedi.

SONİK SİLAH İDDİASI

Venezuelalılar, "Bir noktada nasıl tanımlayacağımı bilemediğim bir silah kullandılar. Bu çok yoğun bir ses dalgasıydı. Sanki kafam patlayacakmış gibi hissettim" ifadesini kullandı.

Asker, "Bunun etkileri çok hızlı ve korkunç oldu. Önce hepimizin burnu kanamaya başladı. Bazılarımız kan kusuyordu. Yere düştük ve hareket edemedik. Bu sonik silah ya da her neyse bizi hareket edemez hale getirdi. Ayağa bile kalkamıyorduk" yorumunu yaptı.