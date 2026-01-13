ABD'nin gizlice satın aldığı silah 'Havana Sendromu'nun sebebi olabilir!

ABD Savunma Bakanlığı'nın 'Havana Sendromu' olarak bilinen, şimdiye kadar ABD'li diplomatların, casusların yakalandığı bu gizemli hastalığın nedeni bulunmuş olabilir. Bu hastalığın nedeni olabileceği düşünülen bir cihazın gizli bir operasyonla satın alındığı ve bir yılı aşkın süredir test edildiği öne sürüldü.

CNN International'ın dört kaynağa dayandırdığı haberinde, cihazın eski Başkan Joe Biden döneminin son günlerinde İç Güvenlik Bakanlığı'na göre İç Güvenlik Soruşturma (HSI) birimi tarafından alındığı, fonunun ise Savunma Bakanlığı tarafından sağlandığı iddia edildi.

ATILIMLI RADYO DALGALARI YAYIYOR

İnceleme aşamasında olan cihazın Havana Sendromu olarak bilinen ve onlarca Amerikan casusu, diplomatı ve askerini etkileyen gizemli rahatsızlıkların nedeni olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtildi. Cihaz, atılımlı radyo dalgaları yayıyor ve bazı uzmanlar Havana Sendromu'na bu cihazın neden olabileceği türden bir teknolojiye sahip olduğunu düşünüyor.

PARÇALAR RUSYA MENŞELİ

Sırt çantasına sığabilecek büyüklükteki cihazın tamamen Rus yapımı olmadığı ancak içinde Rusya menşeli parçalar bulunduğu belirtiliyor.

Cihazın hangi ülkeden alındığı bilinmiyor. Fakat İç Güvenlik Soruşturma (HSI) biriminin dünyanın dört bir yanında ABD ordusuyla birlikte çalışan ve gümrük ihlalleri, teknoloji kaçakçılığı ve yasaklı teknolojilerin yayılması gibi konuları soruşturan geniş yetkilere sahip bir birim olduğu belirtildi.

Yetkililer ise bu teknolojinin gerçekten işe yaraması durumunda başka ülkelere yayılmış olmasından ve birden fazla devletin böyle bir cihaza sahip olmasından dolayı endişeli.

HAVA SENDROMU NEDİR?

İlk kez 2016 yılında Küba'nın başkenti Havana'da görev yapan ABD'li diplomatlarda görüldü. Diplomatlar, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, denge kaybı ve beyin sarsıntısına benzer belirtiler yaşadılar. Bir türlü sebebi bilinemeyen hastalığa 'Havana Sendromu' ismi verildi ve ardından farklı bölgelerde de görülmeye başlandı. Hastalığın sebebi ise bir türlü bulunamadı.