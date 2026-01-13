Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

İran'daki protestoların ardından tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın son kararı Çin'de büyük tepkilere neden oldu. Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi getirdi. Çin, bu yaptırımın yasa dışı olduğunu ve gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 10:10

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk, 16 gündür kanlı bir mücadele veriyor. Protestolarda can kayıpları 640'ı aştı. ABD Başkanı Donald Trump ise can kayıplarının artması durumunda ''Vururuz'' tehdidini gerçekleştirmese de yeni bir yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

ÇİN İLE YENİ TİCARET SAVAŞI

Çin, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki gösterdi. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

İRAN'LA DIŞ TİCARETTE EN BÜYÜK PAY ÇİN'DE

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip Çin, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

ABD VE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞI

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, müzakereler için bir araya geldi. Son olarak ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Donald Trump bir araya gelerek anlaşmaya vardılar.

PEKİ İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

ABD'nin İran'la ticaret yapanlara ek vergi kararı Çin ile savaşı yeniden başlatabilir!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da can kaybı 600'ü aştı, ABD Başkanı Trump 2 saldırı ihtimalini değerlendiriyor
İran'da neler oluyor, ABD'nin Tahran'a saldırı ihtimali ne? Halk 15 gündür sokakta
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.