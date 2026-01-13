13-18 Ocak TOKİ 500 bin konut kura takvimi haftalık liste! Diyarbakır, Rize, Artvin, Erzurum, Malatya, Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin konut kura takvimi 13-18 Ocak haftalık liste belli oldu. Şehir şehir gerçekleştirilen TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane illerinde inşa edilecek olan 55 bin 970 konutun hak sahibi belirlendi. TOKİ 500 bin konut projesi kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi programı ise kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ 500 bin konut kura çekimleri bu hafta Rize, Artvin, Erzurum, Malatya ve Erzincan illerinde gerçekleştirilecek. Böylelikle 19 bin 386 konutun daha hak sahibi belirlenmiş olacak. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır, Rize, Artvin, Erzurum, Malatya, Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ HAFTALIK LİSTE

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri bu hafta ilk olarak Bayburt ve Gümüşhane illerinde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından Bayburt'ta 723, Gümüşhane'de ise inşa edilecek 940 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinde Bayburt ve Gümüşhane kura sonuç isim listesi açıklandı. Haftanın devamında ise gerçekleştirilecek olan kura çekimleriyle birlikte Rize'de 2 bin 42, Artvin'de bin 20, Erzurum'da 4 bin 950, Malatya'da 9 bin 659 ve Erzincan'da ise bin 760 konutun sahibi belli olacak. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Kura çekimlerinin ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden de kura sorgulaması yapabilecek.

TOKİ DİYARBAKIR RİZE, ARTVİN, ERZURUM, MALATYA, ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan TOKİ 500 bin konut kura çekimleri 15 Ocak Perşembe günü Artvin ve Rize'de, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum ve Malatya'da, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da yapılacak. Diyarbakır kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. İl il gerçekleştirilen TOKİ 500 bin konut projesi kura çekimlerinin tarihleri her haftanın başında yayımlanıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ŞEHİR ŞEHİR TOKİ'NİN İNŞA EDECEĞİ KONUTLARIN SAYISI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek. Kamuoyunda TOKİ 500 bin konut projesi olarak bilinen proje kapsamında en çok konut 100 bin ile İstanbul'da yapılacak. İstanbul'un arkasından ise 31 bin 73 konut ile Ankara ve 21 bin 20 konu ile İzmir geliyor.