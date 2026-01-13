Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Gora 4'ün kadrosunu duyurmuştu. Filmin ilk aşamasında kadroda Ozan Güven'in de olacağı konuşulurken, paylaşılan fotoğrafta yer almaması "Kadrodan çıkarıldı mı?" sorularını akıllara getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:25

Efsane film G.O.R.A, 20 yıl önce yayınlanmış ve en çok izlenen ve haberi yapılan filmlerden biri olmuştu. Cem Yılmaz 20 yıl sonra GORA 4'ün müjdesini vermiş ve kadro merak edilmişti. Ozan Güven'in 216 karakteriyle yer aldığı yeni filmde rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

GORA 4'ÜN KADROSU BİR ARAYA GELDİ

Cem Yılmaz, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' derken, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi

geçtiğimiz gün GORA 4 ekibi bir araya geldi ve karakter üzerine bir toplantı yapıldı. Fotoğraf karesinde en dikkat çeken ayrıntı ise Ozan Güven'in olmaması oldu.

Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi

Filmin ilk duyurulmasının ardından Ozan Güven'in yer alacağı iddia edilmişti. Ancak Ozan Güven'in fotoğraf karesinde yer almaması "Kadrodan çıkarıldı" iddialarını gündeme getirdi.

Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Can Yaman paylaşımıyla tepki topladı: Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beren Saat'ten kariyer değişikliği! Müzik kariyeri başladı, ilk tanıtım videosu büyük ilgi gördü
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.