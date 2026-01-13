Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi

Efsane film G.O.R.A, 20 yıl önce yayınlanmış ve en çok izlenen ve haberi yapılan filmlerden biri olmuştu. Cem Yılmaz 20 yıl sonra GORA 4'ün müjdesini vermiş ve kadro merak edilmişti. Ozan Güven'in 216 karakteriyle yer aldığı yeni filmde rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

GORA 4'ÜN KADROSU BİR ARAYA GELDİ

Cem Yılmaz, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' derken, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

geçtiğimiz gün GORA 4 ekibi bir araya geldi ve karakter üzerine bir toplantı yapıldı. Fotoğraf karesinde en dikkat çeken ayrıntı ise Ozan Güven'in olmaması oldu.

Filmin ilk duyurulmasının ardından Ozan Güven'in yer alacağı iddia edilmişti. Ancak Ozan Güven'in fotoğraf karesinde yer almaması "Kadrodan çıkarıldı" iddialarını gündeme getirdi.