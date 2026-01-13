Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Can Yaman paylaşımıyla tepki topladı: Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli

İstanbul'da bazı mekanlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncu Can Yaman da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kariyerine devam ettiği İtalya'ya giden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki topladı. Yaman, " Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli" dedi.

13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 10:49

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, geçtiğimiz hafta uyuşturucu operasyonu kapsamında gittiği mekanda gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Yaman, Türk basınını kötüledi.

CAN YAMAN: TÜRK BASINI BANA KARŞI HEP KÖTÜ NİYETLİ

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Can Yaman, İtalya'ya döner dönmez Türkiye basınını kötüledi. Sözleriyle tepki toplayan Can Yaman, "Sevgili İtalyan basını, Türk basını bana karşı her zaman kötü niyetli olmuştur, bu yeni bir şey değil. Ama siz yapmayın! Lütfen İstanbul'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına düşmeyin." "Polisin her yerde inceleme yaptığı ve birçok ünlü ismi gözaltına aldığı bir dönemde, uyuşturucu maddelerle mekanlarda dolaşacağımı gerçekten düşünüyor musunuz?" Eğer iddiaların en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim." dedi.

Can Yaman paylaşımıyla tepki topladı: Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli

Hafta sonu İstanbul'daki dokuz farklı gece kulübüne yapılan polis baskınlarında, aralarında Can Yaman'ın da olduğu iddia edilen bazı ünlü isimlerin gözaltına alındığına dair haberler hem Türk hem de İtalyan medyasında geniş yer bulmuştu.

Can Yaman paylaşımıyla tepki topladı: Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli
#Magazin
