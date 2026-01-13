Can Yaman paylaşımıyla tepki topladı: Sevgili İtalyan basını bari siz yapmayın, Türk basını kötü niyetli

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, geçtiğimiz hafta uyuşturucu operasyonu kapsamında gittiği mekanda gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Yaman, Türk basınını kötüledi.

CAN YAMAN: TÜRK BASINI BANA KARŞI HEP KÖTÜ NİYETLİ

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Can Yaman, İtalya'ya döner dönmez Türkiye basınını kötüledi. Sözleriyle tepki toplayan Can Yaman, "Sevgili İtalyan basını, Türk basını bana karşı her zaman kötü niyetli olmuştur, bu yeni bir şey değil. Ama siz yapmayın! Lütfen İstanbul'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına düşmeyin." "Polisin her yerde inceleme yaptığı ve birçok ünlü ismi gözaltına aldığı bir dönemde, uyuşturucu maddelerle mekanlarda dolaşacağımı gerçekten düşünüyor musunuz?" Eğer iddiaların en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim." dedi.

Hafta sonu İstanbul'daki dokuz farklı gece kulübüne yapılan polis baskınlarında, aralarında Can Yaman'ın da olduğu iddia edilen bazı ünlü isimlerin gözaltına alındığına dair haberler hem Türk hem de İtalyan medyasında geniş yer bulmuştu.