 Dilek Ulusan

Arzum Onan'dan ikinci bahar! Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gönlünü Orkan Özkan'a kaptırdı. İlişkisini sessiz sedasız sürdüren Arzum Onan ile Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme yaşandı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.01.2026
09:40
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
09:40

1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan uzun süredir oyunculuktan uzak bir hayat sürüyor. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ ile evlenen Arzum Onan 2023 yılında ise boşandı. Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açan Arzum Onan ile Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme yaşandı.

ARZUM ONAN İLE ORKAN ÖZKAN EVLENİYOR MU?

Yaklaık 2 senedir birlikte olan Arzum Onan ve iş insanı Orkan Özkan cephesinden gelen son haberler, "Evlilik yakın mı?" sorusunu gündeme getirdi. Ailelerinde tanıştığı ilişkideki yeni gelişmeler "Evlilik yakın" dedirtti.

Arzum Onan'dan ikinci bahar! Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme

Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan ilişkileriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki yerini aldı. Orkan Özkan, yaklaşık 20 gün önce Los Angeles'tan İstanbul'a gelmiş, yeni yıla da birlikte girmişlerdi. Bu kutlamada iki ismin aile büyükleri de yer almış ve bu gelişme ikilinin evlilik kararı aldığı iddialarını doğurdu. ,

Arzum Onan'dan ikinci bahar! Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme

Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda “Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok” açıklamasını yaptı. Ünlü isim, “Sevgilinizden evlilik teklifi bekliyor musunuz?” sorusuna ise “Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz” cevabını vermişti.

Arzum Onan'dan ikinci bahar! Orkan Özkan aşkında sürpriz gelişme
