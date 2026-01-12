Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ünlü sanatçı Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" karakteriyle tanınan ünlü isim Ufuk Özkan'ın karaciğer rahatsızlığı yeniden yükseldi. Hastaneye kaldırılan sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ünlü sanatçı Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 22:30

Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerle ünlenen hastaneye kaldırıldı. Karaciğer hastalığı yeniden nükseden 50 yaşındaki Özkan'ın durumunun ciddi olduğu ve acil nakil beklediği belirtildi.

Ünlü sanatçı Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

KARDEŞİ DURUMUNU DUYURDU: "UYGUN DONÖR BEKLENİYOR"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medyada paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Umut Özkan paylaşımında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

İNTİHAR ETTİĞİ YALANI YAYILMIŞ, ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı sıkıntısı çeken Özkan geçtiğimiz aylarda da hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında intihar ettiği haberleri yayılmış ve bu ifadelere ateş püsküren Özkan, karaciğer rahatsızlığından ötürü ağır ilaçlar kullandığını belirterek, "İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldığımdan ilaç zehirlenmesi yaşadım, midem yıkandı. Ne oğlumu ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim" demişti.

ETİKETLER
#organ nakli
#ufuk özkan
#Karaciğer Hastalığı
#Acile Kaldırıldı
#Magazin
