Ufuk Özkan taburcu oldu! İlk paylaşımı endişelendirdi

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan bugün taburcu oldu. Sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan Ufuk Özkan, Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

UFUK ÖZKAN HASTANEDEN ÇIKTI

Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, iki gün önce apar topar hastaneye kaldırıldı. Zor geçiren Ufuk Özkan bugün ise taburcu oldu.

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Ufuk Özkan'ın oldukça zayıfladığı gözden kaçmazken, sevenleri ise "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Ufuk Özkan daha sonra yaptığı paylaşımda ise herkese teşekkür etti.

UFUK ÖZKAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI AÇIKLADI

İlacın yan etkisi sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirten oyuncu, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şu an iyiyim, detaylı açıklamayı yapacaktır. Çok teşekkürler" dedi.

ECE ERKEN'İN UFUK ÖZKAN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Televizyon programında sunucu olarak yer alan Ece Erken'in canlı yayında yoğun bakımda olan Ufuk Özkan hakkında konuştu. Ufuk Özkan'ın maddi sıkıntı yaşadığını belirten Ece Erken, ünlü oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini iddia etti.