Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.

BAKAN FİDAN NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

TEMMUZ'DA NATO ZİRVESİ ANKARA'DA TOPLANACAK

NATO Karargahı'nda düzenlenecek toplantı, haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkan sağlayacak.