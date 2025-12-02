Menü Kapat
Dünya
 Nalan Güler Güven

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile görüştü
Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti ’e geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği () Komiseri Marta Kos ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kos ile Brüksel'de bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile görüştü

BAKAN FİDAN NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile görüştü

TEMMUZ'DA NATO ZİRVESİ ANKARA'DA TOPLANACAK

NATO Karargahı'nda düzenlenecek toplantı, haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile 'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkan sağlayacak.

NATO Zirvesi 2026 yılında Ankara'da yapılacak
NATO'dan itiraf: 'Ukrayna da barış olsa bile Rusya tehdit olarak kalacak'
#Türkiye
#hakan fidan
#ab
#nato
#brüksel
#Dışişleri Bakanları Toplantısı
#Marta Kos
#Dünya
