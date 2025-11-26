Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Dünya
NATO'dan itiraf: 'Ukrayna da barış olsa bile Rusya tehdit olarak kalacak'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için barış görüşmeleri sürerler NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ukrayna'da barış anlaşması yapılsa dahi Rusya'nın Avrupa için tehdit olarak kalacağını vurguladı.

Genel Sekreteri Mark Rutte, "'da bir olsa bile , Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." dedi.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının yıl sonundan önce sona erdirilmesi için "herkesin duacı olduğunu ve bunun için çalıştığını" belirterek, her şeye rağmen Avrupa için Rusya'nın "uzun süre tehdit olmaya devam edeceğini" söyledi.

"RUSYA UZUN VADELİ TEHDİT"

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin Rutte, "O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı ​​liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum." şeklinde konuştu.

Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5’ine çıkarma hedefi varken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu oranı yüzde 2,1'de tutma açıklamasının gerçekçi olmadığını savunarak, İspanya'nın yakın zamanda savunma harcamalarını yüzde 3,4 ile 3,6 civarında yükseltmesi gerekeceğini iddia etti.

Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için Trump'tan Witkoff'a talimat
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#nato
#barış anlaşması
#Savunma Harcamaları
#Avrupa Güvenliği
#Dünya
