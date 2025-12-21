Eklem ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Her evde var ama kimse bu yöntemle kullanmıyor

ZEYTİNYAĞI VE DENİZ TUZUNUN GÜCÜ

Bu karışım, aslında yüzyıllardır Anadolu ve Akdeniz tıbbında kullanılan "Zeytinyağı ve Tuz Kürü"dür. Ancak burada kullanılan tuz, rafine edilmiş sofra tuzu değil; işlenmemiş kaya tuzu veya iri taneli deniz tuzudur. Zeytinyağı, içerdiği "oleocanthal" maddesi sayesinde doğanın en güçlü anti-enflamatuar (iltihap giderici) sıvısıdır. Bilimsel araştırmalar, kaliteli bir soğuk sıkım sızma zeytinyağının, ibuprofen grubu ağrı kesicilerle benzer bir etki mekanizmasına sahip olduğunu, ancak kimyasal yan etkileri barındırmadığını göstermektedir.

Tuz ise içerdiği yoğun magnezyum, potasyum ve mineraller sayesinde kaslardaki gerginliği alır, ödemi çözer ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu iki malzeme bir araya geldiğinde, cilt tarafından emilebilen güçlü bir ağrı kesici merheme dönüşür. Karışım, ağrılı bölgeye uygulandığında gözeneklerden içeri sızarak iltihaplı dokuya ulaşır, bölgeyi ısıtır ve rahatlama sağlar.