Eklem ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Her evde var ama kimse bu yöntemle kullanmıyor

İlaçlara sarılmadan önce doğanın sunduğu şifa kaynaklarını denemek isteyenler için uzmanlardan etkili bir öneri geldi. Mutfak raflarında duran iki basit malzemenin doğru oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bu doğal kür, özellikle diz, boyun ve dirsek ağrılarında iltihap sökücü etkisiyle biliniyor. Pahalı kremlere servet ödemeden önce, anneannelerimizin sandığından çıkan ve modern tıbbın da ilgi alanına giren o mucizevi karışımın tarifi.
Sabah yataktan kalkarken dizlerinizde hissettiğiniz o tutukluk, merdiven çıkarken eklemlerinizden gelen sesler veya yağmurlu havalarda artan sızılar... Romatizma, kireçlenme ve eklem sıvı kaybı, eskiden sadece yaşlılık hastalığı olarak bilinse de günümüzde hareketsiz yaşam, masa başı çalışma ve yanlış beslenme nedeniyle 30'lu yaşlara kadar indi. Pek çok kişi ağrıyı dindirmek için hemen güçlü ağrı kesicilere, jel kremlere veya kas gevşeticilere başvuruyor. Ancak bu ilaçlar mideye ve karaciğere uzun vadede zarar verebiliyor ve çoğu zaman geçici bir rahatlama sağlıyor. Doğal yaşam uzmanları ise çözümün çok uzaklarda değil, mutfağınızdaki zeytinyağı şişesi ve tuz kavanozunda saklı olduğunu belirtiyor. Bu yazımızda, hazırlaması dakikalar süren ama etkisi günlerce devam eden o kadim tarifi paylaşıyoruz.
Bu karışım, aslında yüzyıllardır Anadolu ve Akdeniz tıbbında kullanılan "Zeytinyağı ve Tuz Kürü"dür. Ancak burada kullanılan tuz, rafine edilmiş sofra tuzu değil; işlenmemiş kaya tuzu veya iri taneli deniz tuzudur. Zeytinyağı, içerdiği "oleocanthal" maddesi sayesinde doğanın en güçlü anti-enflamatuar (iltihap giderici) sıvısıdır. Bilimsel araştırmalar, kaliteli bir soğuk sıkım sızma zeytinyağının, ibuprofen grubu ağrı kesicilerle benzer bir etki mekanizmasına sahip olduğunu, ancak kimyasal yan etkileri barındırmadığını göstermektedir.
Tuz ise içerdiği yoğun magnezyum, potasyum ve mineraller sayesinde kaslardaki gerginliği alır, ödemi çözer ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu iki malzeme bir araya geldiğinde, cilt tarafından emilebilen güçlü bir ağrı kesici merheme dönüşür. Karışım, ağrılı bölgeye uygulandığında gözeneklerden içeri sızarak iltihaplı dokuya ulaşır, bölgeyi ısıtır ve rahatlama sağlar.
Bu kürü hazırlamak oldukça basittir ancak oranlara ve bekleme süresine dikkat etmek gerekir. Malzemeler:
Hazırlanışı: Malzemeleri cam bir kavanoza koyun. Metal kaşık kullanmadan (tahta kaşıkla) hafifçe karıştırın ve kapağını sıkıca kapatın. Karışımı kullanmadan önce tuzun yağın içinde tamamen erimesini beklemek gerekmez, ancak malzemelerin özleşmesi önemlidir. İdeal kıvam ve etki için kavanozu 2-3 gün boyunca oda sıcaklığında, güneş görmeyen karanlık bir yerde bekletin. Bu sürenin sonunda rengi hafifçe değişecek ve kıvamı yoğunlaşacaktır.
Uygulama aşaması, karışımın kendisi kadar önemlidir. Sadece sürüp bırakmak yeterli değildir. Ağrıyan bölgeye (diz, omuz, bel veya boyun) bu karışımdan bir miktar alarak 2-3 dakika boyunca dairesel hareketlerle, baskı uygulamadan masaj yapın. Masaj, o bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak yağın deri altına nüfuz etmesini ve emilimini kolaylaştırır. Tuz taneleri aynı zamanda hafif bir peeling etkisi yaparak ölü deriyi atar ve emilimi artırır.
Masaj bittikten sonra bölgeyi yıkamayın. Temiz bir tülbent, streç film veya yünlü bir bezle sararak sıcak kalmasını sağlayın. Bu uygulamayı tercihen gece yatmadan önce yapmak, sabaha kadar vücudun dinlenme modunda olduğu saatlerde dokuların onarılmasına fırsat tanır. Sabah kalktığınızda bölgeyi ılık suyla durulayabilirsiniz. İlk uygulamada bile hareket kabiliyetinizdeki artışı fark edebilirsiniz.
Dışarıdan uygulanan bu kürün yanı sıra, içeriden de eklem sıvısını desteklemek gerekir. Son yıllarda dizlerdeki sıvı kaybı (menisküs ve kireçlenme) için doktorların da tavsiye ettiği en önemli besin "Bamya Tohumu"dur. Bamya tohumu, içerdiği yüksek miktardaki K vitamini, magnezyum ve folat sayesinde kemik yoğunluğunu korur.
Ancak asıl mucizesi, eklemlerin arasındaki kayganlığı sağlayan sıvıyı (sinovyal sıvı) artırma yeteneğidir. Günde 5-6 adet bamya tohumunu geceden suda bekletip sabah suyunu içmek ve yumuşayan tohumları yutmak veya tohumları öğütüp bal ile karıştırarak macun şeklinde tüketmek, "dizlerimden ses geliyor" şikayeti olanlar için bilinen en etkili doğal yöntemlerden biridir. Ayrıca paça çorbası, kemik suyu ve yumurta kabuğu zarı gibi doğal kolajen kaynaklarını beslenmenize eklemek, tedaviyi içeriden destekleyecektir.
Her doğal yöntemde olduğu gibi, bu kürü uygularken de dikkatli olunmalıdır. Cildinizde açık yara, kesik, egzama veya ciddi bir deri hastalığı varsa tuzlu karışım o bölgeyi tahriş edebilir ve canınızı yakabilir. Böyle bir durumda uygulamayı yapmamalısınız. Ayrıca uygulamanın etkisini göstermesi için tek seferlik değil, düzenli (haftada 2-3 kez) yapılması önerilir. Eğer ağrılarınız ani bir düşme veya çarpma sonucu oluştuysa, kırık veya çatlak şüphesi varsa evde tedavi denemeden önce mutlaka bir ortopedi uzmanına görünmeli ve MR/Röntgen tetkikleriyle sorunun kaynağını öğrenmelisiniz. Bu kür, tıbbi tedavinin alternatifi değil, destekleyicisidir.